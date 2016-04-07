В мире возросла заболеваемость сахарным диабетом - ВОЗ

10:13, 07 апреля 2016
Зарубежные новости
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По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень заболеваемости сахарным диабетом достиг рекордного уровня: этой болезнью в мире страдает почти каждый одиннадцатый.

ВООЗ: захворюваність на цукровий діабет значно зросла / Фото: УНІАН

В 2014 году диабет был диагностирован у 22 миллионов взрослых, тогда как в 1980 году это число было вчетверо меньше, утверждает ВОЗ, пишет ВВС.

В своем первом глобальном докладе о диабете специалисты ВОЗ отмечают, что в 2012 году он был непосредственной причиной 1,5 миллиона смертей.

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Люди из стран, что развиваются, страдают на эту болезнь все больше, отмечают специалисты.

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