В мире возросла заболеваемость сахарным диабетом - ВОЗ
10:13, 07 апреля 2016Зарубежные новости
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По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень заболеваемости сахарным диабетом достиг рекордного уровня: этой болезнью в мире страдает почти каждый одиннадцатый.
ВОЗ: заболеваемость сахарным диабетом значительно выросла / Фото: УНИАН
В 2014 году диабет был диагностирован у 22 миллионов взрослых, тогда как в 1980 году это число было вчетверо меньше, утверждает ВОЗ, пишет ВВС.
В своем первом глобальном докладе о диабете специалисты ВОЗ отмечают, что в 2012 году он был непосредственной причиной 1,5 миллиона смертей.
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Люди из стран, что развиваются, страдают на эту болезнь все больше, отмечают специалисты.
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