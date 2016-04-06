В Британии запретили рекламу с болезненно худощавой моделью
Итальянскому дому моды Gucci запретили использовать в Британии рекламу с моделью, которую рекламный регулятор назвал "нездорово худой".
В Advertising Standards Authority (ASA) считают, что поза женщины и "темный макияж" заставляют ее выглядеть "истощенной", пишет ВВС.
В Gucci выступили в защиту изображения, заявив, что оно нацелено на "старшую, требовательную аудиторию", и модель просто "накрашенная и стройная".
Впрочем, британский регулятор считает снимок "безответственным".
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Реклама появилась на сайте издания The Times в декабре 2015 года. Но теперь Gucci сказал, что ее нельзя использовать, пока изображение не изменят.
"Мы пришли к выводу, что торс и руки (модели. - Ред.) чересчур худые и кажутся непропорциональными по сравнению с головой и телом", - заявили в ASA.
"Мы также считаем, что хмурое выражение лица и темный макияж, особенно вокруг глаз, заставляют ее лицо выглядеть изможденным", - добавил регулятор.
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Активисты часто заявляют, что слишком худые модели подрывают уверенность женщин и девушек, продвигая нереалистичные и нездоровые изображения тела.
В то же время в Gucci считают вид модели здоровым, потому что "в рекламе нигде не видно" костей "модели, а ее макияж скорее натуральный, чем чрезмерный".