Сорвалась крупнейшая сделка в истории фармацевтики
Американский фармацевтический гигант Pfizer отказался от планов приобрести производителя ирландского производителя средств косметической хирургии Allergan. Причины срыва сделки официально не называются.
По данным агентства Bloomberg, по договору между компаниями Pfizer должен будет выплатить Allergan в качестве компенсации за срыв сделки 400 млн долларов. Однако источники Wall Street Journal утверждают, что фактически компенсация будет меньше.
Сообщения о том, что Pfizer сумел договориться о приобретении Allergan,появилисьв ноябре прошлого года. Сумма сделки оценивалась в 160 млрд долларов, что делало ее крупнейшей в истории фармацевтики.
Ожидалось, что в случае заключения сделки за каждую имеющуюся у них акцию Allergan акционеры получат примерно по 11 акций Pfizer. Возглавить объединенный концерн, который мог бы стать крупнейшим в мире, должен был глава Pfizer Иэн Рид.
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Кроме того, ожидалось, что штаб-квартира компании переедет в Дублин, что поможет ей избежать высоких американских налогов. По одной из версий, сделка могла сорваться именно из-за того, что президент США Барак Обама выразил намерение активно бороться с такими схемами уклонения от налогов.
Концерн Pfizer был создан в середине XIX века и считается одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Его чистая годовая прибыль оценивается более чем в 8 млрд долларов.
Компания Allergan Plc в ее нынешнем виде была создана в феврале 2015 года после покупки концерном Actavis фирмы Allergan Inc. Объединенная компания входит в число ведущих производителей ботокса и средств косметической хирургии.