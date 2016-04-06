Сорвалась крупнейшая сделка в истории фармацевтики

По данным агентства Bloomberg, по договору между компаниями Pfizer должен будет выплатить Allergan в качестве компенсации за срыв сделки 400 млн долларов. Однако источники Wall Street Journal утверждают, что фактически компенсация будет меньше.

Сообщения о том, что Pfizer сумел договориться о приобретении Allergan,появилисьв ноябре прошлого года. Сумма сделки оценивалась в 160 млрд долларов, что делало ее крупнейшей в истории фармацевтики.

Ожидалось, что в случае заключения сделки за каждую имеющуюся у них акцию Allergan акционеры получат примерно по 11 акций Pfizer. Возглавить объединенный концерн, который мог бы стать крупнейшим в мире, должен был глава Pfizer Иэн Рид.

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Кроме того, ожидалось, что штаб-квартира компании переедет в Дублин, что поможет ей избежать высоких американских налогов. По одной из версий, сделка могла сорваться именно из-за того, что президент США Барак Обама выразил намерение активно бороться с такими схемами уклонения от налогов.

Концерн Pfizer был создан в середине XIX века и считается одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Его чистая годовая прибыль оценивается более чем в 8 млрд долларов.

Компания Allergan Plc в ее нынешнем виде была создана в феврале 2015 года после покупки концерном Actavis фирмы Allergan Inc. Объединенная компания входит в число ведущих производителей ботокса и средств косметической хирургии.