Украина принимает участие в Конференции Совета Европы по правам ребенка

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба находится с рабочим визитом в Республике Болгария, где представляет Украину на конференции Совета Европы по правам ребенка. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, целью конференции является определение основных направлений работы в сфере защиты прав ребенка для реализации Стратегии по обеспечению прав ребенка на период 2016-2021 годов, которая была принята Комитетом Министров Совета Европы 2 марта 2016 года.

Читайте также8 тысяч украинских детей нашли новые семьи благодаря порталу "Сиротству - нет!"Форум собрал около 180 участников, в том числе, министров Совета Европы, представителей национальных и местных правительств, парламентов, гражданского общества, международных организаций, уполномоченных по делам детей, а также самих детей. Ключевыми вопросами для обсуждения является обеспечение равных возможностей для всех детей, защита детей от насилия, создание системы правосудия, дружественного к ребенку, соблюдения прав ребенка в цифровой среде.

«Когда мы вкладываем в детей, мы инвестируем в следующее поколение, в процветание своего общества, - подчеркнул Президент Республики Болгария Росен Плевнелиев во время открытия Форума. - Защита прав детей зависит от нашей готовности предотвращать и разрешать конфликты. Каждый кризис должен стать поводом для того, чтобы пересмотреть политику, проводимую переосмыслить ее качество и объединить наши усилия для обеспечения соблюдения прав каждого ребенка».

Читайте такжеУкраинские дети получили право обращаться в ООН по поводу нарушения их правОсобое внимание к ситуации, которая сложилась в Украине, во время своего выступления выразил Комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекс: «В результате военных действий на Востоке Украины, пострадали сотни детей. Они подверглись как физическому травмированию, так и психологическому. Многим детям пришлось покинуть свои дома. Все они нуждаются в надлежащей поддержке, помощи и защите».

В ходе конференции участники обсудят самые острые и актуальные вопросы, требующие решения для обеспечения наилучших интересов детей, а также рассмотрят возможности эффективного сотрудничества и взаимодействия в сфере защиты прав детей.