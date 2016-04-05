Ученые нашли "недостающее звено" иммунитета

Исследователи из Университета Макмастера обнаружили ключевой компонент, с помощью которого иммунная система справляется с вирусными инфекциями. Открытие позволит разработать прививки от герпеса, простуды и даже рака. Исследование опубликовано в журнале Nature Immunology, сообщает Лента.ру.

Важным игроком в обнаружении инфекции защитными системами организма оказался белок S6K1, основные функции которого оказались связаны с совсем другими процессами, а именно ускорением синтеза белка в рибосомах и делением клеток. Белок S6K1 и белок STING активируют производство регуляторного фактора интерферона 3 (IRF3).

Читайте такжеСоцсети помогают людям с редкими заболеваниями найти друг другаS6K1 был недостающим звеном в понимании учеными, как инфекции активируют факторы IRF — молекулы, запускающие синтез интерферонов, которые, в свою очередь, делают клетки невосприимчивыми к вирусам.

Всю цепочку событий можно представить следующим образом. Когда вирус проникает в клетку, он разрушает оболочку ядра, и ДНК попадает в цитозоль. Последнее является сигналом, который активирует защитные системы организма. С ДНК связывается фермент cGAS, начинающий катализировать синтез мессенджеров — молекул-переносчиков сигнала. Они активируют белок STING, который связывается с S6K1 и образует комплекс, необходимый для работы IRF3.

Читайте такжеВ организме человека выявили клетки, которые нейтрализуют ВИЧ-инфекциюУченые обнаружили, что S6K1 играет решающую роль в обеспечении иммунитета не только против вирусов, но и раковых клеток. По словам исследователей, регуляция активности белка позволит в будущем создавать вакцины, которые будут более эффективными, чем существующие.

Ранее иммунологам удалось получить антитела, которые распознают разные штаммы вируса гриппа и которые могут стать основой для универсальной вакцины против ежегодных эпидемий.