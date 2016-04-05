Чтобы оставаться молодым, нужно всегда заниматься спортом

Ученые давно ищут источник молодости. Но, согласно исследованию Гвельфского университета, источник все это время был у них под носом. И он в физической активности (тренировках), пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Было установлено: пожилые люди, которые в молодости серьезно занимались спортом или продолжали свои тренировки и в почтенном возрасте, имели в хорошем состоянии мышечную ткань. Она была, по сути, моложе на клеточном уровне.

Известно: в рамках исследования ученые сравнивали состояние людей в возрасте 80 лет и старше. И было ясно, что спортсмены значительно выигрывали на фоне обычных людей. Например, у престарелых спортсменов ноги были сильнее на 25%, а общая мышечная масса была больше почти на 14%.

Читайте такжеТяжелые тренировки продлевают жизнь - ученыеТакже было установлено: в мышцах ног у престарелых спортсменов было почти на треть больше моторных единиц. Эти единицы состоят из нервных и мышечных волокон. Значит, при большей мышечной массе у людей будет больше сильны. При этом по мере старения начинается сокращение количества моторных единиц. А тренировки тормозят данный процесс.