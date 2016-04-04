Курение во время беременности влияет на ДНК ребенка



При проведении исследования авторы работы проанализировали данные 13 когортных исследований, объединивших 6685 матерей и их новорожденных младенцев, пишет Ремедиум. Путем опроса были выделены: 13% женщин, куривших каждый день во время беременности: 25% матерей, периодически куривших, или бросивших курить в начале беременности; и 63% участниц, вообще не куривших во время беременности.

В рамках исследования, ученые выделили более 6 тыс. модификаций ДНК у детей, родившихся от курящих матерей. Около половины этих изменений связаны с генами, отвечающими за развитие и функционирование легких и нервной системы. Также изменения в ДНК затрагивают гены, ассоциированные с развитием онкологических заболеваний, и врожденных физических дефектов.

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Курение во время беременности ученые всегда связывали с повышенным риском нарушений развития, низкой массы тела при рождении, синдромом внезапной смерти младенца и астмой.