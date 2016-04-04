Прием пиоглитазона повышает риск развития рака мочевого пузыря

Противодиабетический препарат пиоглитазон связан с повышенным риском развития рака мочевого пузыря. Об этом свидетельствуют результаты масштабной работы, опубликованные в журнале BMJ, пишет Ремедиум.

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В рамках исследования ученые изучили медицинские карты 146806 пациентов, начавших лечение диабета 2 типа с 1 января 2000 года по 31 июля 2013-го. Собранные данные продемонстрировали, что терапия пиоглитазоном повышала риск развития рака мочевого пузыря на 63% (121 на 100 тыс. человеко-лет по сравнению с 89 на 100 тыс. человеко-лет). Вероятность злокачественного заболевания также была связана с продолжительностью терапии и дозировкой препарата.

Ученые подчеркивают, что при лечении диабета росиглитазоном подобной ассоциации выявлено не было, следовательно, риск злокачественного заболевания связан именно с определенным препаратом, а не всем классом лекарственных средств.

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По словам авторов исследования, в абсолютном выражение вероятность развития рака на фоне пиоглитазона все равно остается низкой. Однако врачам стоит быть внимательнее при выборе терапии диабета 2 типа.