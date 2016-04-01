В США упростили доступ к медицинским абортам

FDA ослабило ограничительные нормы относительно использования Mifeprex, применяемому для прерывания маточной беременности на ранних сроках, пишет REUTERS.

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Теперь Mifeprex можно использовать 70 дней беременности (раньше до 49 дней). Также снижена в три раза рекомендуемая доза препарата (до 200 мг) и сокращено количество обязательных визитов к врачу.

Противники абортов резко осудили эти изменения. По их мнению, количество искусственного прерывания беременности станет значительно возрастет.

С 2000 года, когда появился этот препарат, им возпользовалось более 2,75 миллиона женщин в США. Действие препарата базируется на блокировании гормона прогестерона.

В последние годы некоторые клиники США перестали предлагать медицинские аборты, потому что женщины не могут позволить себе более высокие затраты и частые визиты к врачу.