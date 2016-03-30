Овощи и орехи против диабета

К таким выводам пришли ученые из Королевского колледжа Лондона (King's College London) под руководством Николя Гесса (Nicola Guess). Авторы исследования рекомендуют людям, у которых уже диагностирован преддиабет, отказаться от мяса и сыра, заменив их овощами и орехами, пишет Медпортал.

Всего в эксперименте приняли участие 73 человека: 23 страдали ожирением, у 11 был диагностирован диабет 2 типа, а в 10 – преддиабет, 15 были здоровы и 14 человек регулярно занимались высокоинтенсивными тренировками.

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Ученые проанализировали рацион участников эксперимента за 3 месяца до начала исследования и изучили содержание в нем полиненасыщенных и насыщенных жиров. Кроме того, определялся уровень жирных кислот и уровень сахара в крови.

Изменение рациона и введение в него продуктов, богатых полиненасыщенными жирами, способствовало усилению захвата глюкозы мышцами. Впрочем, изменение диеты подходило не всем – тем, у кого преддиабет был вызван увеличением продукции инсулина клетками печени, полиненасыщенные жиры снизить риск развития диабета не помогали.