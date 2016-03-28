Ученые создали микроорганизм с минимумом генов

За основу авторы взяли генетический материал микроорганизма Mycoplasma mycoides – из него удалили почти половину генов, оставив лишь 473. Исследователи отмечают, что функции 149 генов в настоящий момент практически не изучены, пишет medportal.ru.

Работы по созданию микроорганизмов с искусственно синтезированным геномом начались несколько лет назад, но сейчас ученым удалось не только создать бактерию с таким геномом, но и существенно сократить число генов. Несмотря на то, что сохранена лишь половина генома, бактерии полностью функциональны – они способны к размножению и передаче наследственной информации.

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Ученые планируют использовать новый микроорганизм в дальнейших экспериментах – с его помощью можно будет получать организмы с новыми функциями. Кроме того, аналоги 473 генов присутствуют практически у всех организмов на Земле – их работу теперь можно будет изучить более подробно.