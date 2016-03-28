В организме человека выявили клетки, которые нейтрализуют ВИЧ-инфекцию

Статья с результатами работы опубликована в журнале Science, передает Лента.ру.

Известно, что некоторые люди, инфицированные вирусом иммунодефицита человека, могут вырабатывать антитела, которые способны эффективно нейтрализовать многие штаммы опасного и быстро мутирующего вируса. Чтобы вынудить организм здорового человека произвести необходимые антитела, необходимо провести иммунизацию с помощью специальных белков вируса — иммуногенов (антигенов).

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Успех иммунизации зависит от способности иммуногена связываться со специальными клетками — В-лимфоцитами, активируя их и заставляя производить антитела. Исследовательская группа обнаружила, что у большинства людей существуют «зародышевые» клетки-предшественники, которые могут синтезировать антитела класса VRC01, необходимые для борьбы с ВИЧ.

Задача ученых состояла в том, чтобы разработать такой иммуноген, который мог бы связаться именно с теми B-лимфоцитами, что потенциально отвечают за иммунитет против вируса иммунодефицита. Для этого иммуноген должен быть очень специфичным, поскольку нужные клетки-предшественники очень редки среди всех остальных B-лимфоцитов.

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Ранее иммунологи синтезировали белок-иммуноген, названный EOD-GT8 60mer. В клинических исследованиях на мышах животные, вакцинированные белком, произвели антитела VRC01-класса. Если EOD-GT8 60mer способен вызвать сходную реакцию и в людях, то необходимо будет разработать еще несколько иммуногенов, которые все вместе вызовут синтез широкого спектра антител, способных бороться с ВИЧ.

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Несколько дней назад в журнале Scientific Reports появилась статья, в которой генетики продемонстрировали способность технологии CRISPR/Cas9 удалить вирусные гены ВИЧ из зараженных Т-лимфоцитов, которых обычно поражает вирус. Результаты работы могут помочь разработать новые методы терапии больных СПИДом.