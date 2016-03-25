Вирус Зика попал в Южную Америку раньше, чем предполагали ученые

Считалось, что вирус мог оказаться в Бразилии во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2014 году, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Исследователи провели анализ генетического кода образцов вируса, взятых у людей из разных частей страны. Они пришли к выводу, что вирус уже был в Бразилии в конце 2013 года. Однако обнаружить его удалось лишь за два года.

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Вирус Зика быстро распространяется по странам Латинской Америки. Всемирная организация здравоохранения объявила его угрозой планетарного масштаба. Вирус все еще плохо изучен, и медики не знают точно, какие заболевания он может вызывать у людей.

Считается, что с вирусом Зика связан рост числа новорожденных с микроцефалией - уменьшенным мозгом. В Бразилии родились несколько тысяч детей с этим диагнозом. При этом вакцины до сих пор нет.

По данным Всемирной организации здравоохранения, отдельные случаи лихорадки Зика зафиксированы во всех частях света. В ВОЗ не исключают, что в дальнейшем масштаб эпидемии вырастет еще сильнее. В связи с этим организация намерена ускорить изучение вируса.