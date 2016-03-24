"Дело вакцин" в Китае: арестованы 37 человек

Аресты прошли после того, как в прошлом месяце полиция в Шаньдуне арестовала мать и дочь, которых обвиняют в незаконной торговле вакцинами, пишет ВВС.

По подсчетам, партии вакцин примерно на $88 млн при этом неправильно хранили или транспортировали.

Считают, что нелегальная сеть по торговле вакцинами действовала с 2011 года.

Скандал вызвал бурю возмущения в Китае.

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Власть приказала провести проверки производителей, торговцев и покупателей вакцин.

Как подозревают, участники незаконной схемы покупали вакцины у разных продавцов - как лицензированных, так и нелицензированных. Потом их по завышенной цене продавали как незаконным агентам, так и легальным учреждениям по контролю за заболеваниями, сообщает агентство Синьхуа.

Считают, что сеть насчитывала сотни участников в 20 провинциях.

Хотя власть знала о ней, общественность узнала об этом лишь в пятницу, когда чиновники распорядились, чтобы поставщики помогли им отследить потенциальных жертв.

Такая задержка разгневала многих в Китае. Они спрашивают, почему власть не предупредила людей раньше.

Местная власть до пятницы должна определить тех, кто приобрел эти вакцины.

Расследование коснулось трех фармацевтических компаний, сообщает Синьхуа со ссылкой на следствие. Одной из них приказали приостановить деятельность.

В китайском офисе Всемирной организации здравоохранения говорят, что вакцины необходимо правильно хранить, иначе они могут стать менее эффективными.

Одновременно ВОЗ отмечает, что неправильо сохраненные вакцины не представляют большой опасности для здоровья.