Нападения в Брюсселе: десятки пострадавших в критическом состоянии
Десятки пострадавших во время нападений в Брюсселе в критическом состоянии, заявила министр здравоохранения Бельгии Магги де Блок.
По последним данным, в результате трех взрывов в Брюсселе 22 марта погиб 31 человек, ранения различной степени тяжести получили около 300, сообщает ВВС.
Среди пострадавших - граждане 40 государств. В больницах в различных городах Бельгии остается 150 человек, 61 человек - в критическом состоянии, четверо в коме и до настоящего времени не идентифицированы.
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Много пациентов получили ожоги и раны, которые характерны для участников боевых действий. Магги де Блок предполагает, что количество жертв терактов в ближайшие дни может увеличиться.
По данным бельгийской прокуратуры, теракты осуществили четыре нападающие, один из которых выжил и скрывается.
Ответственность за взрывы взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".