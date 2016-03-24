Нападения в Брюсселе: десятки пострадавших в критическом состоянии

По последним данным, в результате трех взрывов в Брюсселе 22 марта погиб 31 человек, ранения различной степени тяжести получили около 300, сообщает ВВС.

Среди пострадавших - граждане 40 государств. В больницах в различных городах Бельгии остается 150 человек, 61 человек - в критическом состоянии, четверо в коме и до настоящего времени не идентифицированы.

Читайте такжеВ Брюсселе в результате взрывов число пострадавших увеличилось до 300 человек

Много пациентов получили ожоги и раны, которые характерны для участников боевых действий. Магги де Блок предполагает, что количество жертв терактов в ближайшие дни может увеличиться.

По данным бельгийской прокуратуры, теракты осуществили четыре нападающие, один из которых выжил и скрывается.

Ответственность за взрывы взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".