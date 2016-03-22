Подавление воспоминаний ухудшает состояние памяти

Группа нейробиологов под руководством Джастина Халберта из Бард-колледжа обнаружили, что люди, которые стараются подавить нежелательные воспоминания, могут непреднамеренно забыть события, происходящие в настоящий момент. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет lenta.ru.

Ученые провели эксперимент с 381 добровольцем в возрасте 18-35 лет. Испытуемых попросили запомнить такие попарно связанные друг с другом слова, как «прыжок-балет», «диета-сливки» или «насос-масло» — всего 36 пар слов. В ходе тестирования участникам предложили либо вспоминать второе слово из определенной пары, либо не думать о нем. При этом испытуемым показывали фотографии с изображением неожиданных объектов в обычных местах, например, павлина на автомобильной парковке или футбольный мяч на обеденном столе. Участников попросили мысленно объяснить, каким образом объекты попали туда.

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В ходе эксперимента мозг добровольцев сканировали с помощью магнитно-резонансной томографии, чтобы определить, какие участки являлись наиболее активными во время выполнения задач.

На следующем этапе эксперимента исследователи демонстрировали добровольцам похожие изображения, но на этот раз на снимке присутствовал лишь фон, а объекты отсутствовали. Участников попросили вспомнить, что было изображено на фотографиях ранее.

Ученые обнаружили, что когда испытуемые подавляли воспоминания о словах в ассоциациях, то они хуже запоминали, что было изображено на фотографиях, которые в этот момент им показывали. Более того, данные магнитно-резонансной томографии показали, что при этом участок мозга, который отвечает за формирование новых воспоминаний, — гиппокамп — демонстрировал пониженную активность.

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Ранее ученые из Техасского университета в Далласе показали, что негативные мысли также очень сильно ухудшают рабочую память у людей. При этом если депрессивное состояние предшествует процессу запоминания, то их негативный эффект оказывается максимальным.