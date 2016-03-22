ВОЗ остановила продажу противотуберкулезных лекарств производства Svizera Labs



В ВОЗ сообщили, что приостановка лицензий связана с нарушением производственных стандартов на заводе Svizera Labs, сообщает ремедиум со ссылкой на Reuters.. Также международная организация запустила проверку уже поступивших в продажу партий лекарственных препаратов. В случае необходимости ВОЗ готова отозвать с рынка некачественные медикаменты.

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В сентябре 2015 года ВОЗ вынесла предупреждение Svizera Labs в связи с обнаружением в чистых зонах производственной площадки загрязненных поверхностей, а также из-за несоблюдения сотрудниками завода санитарных стандартов и ошибок в документации.