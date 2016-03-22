Эффективность противоопухолевых препаратов проверят на гидрогелевых тканях

Авторы считают, что их можно будет использовать для тестирования противоопухолевых препаратов, пишет Медпортал.

Дитмар Хутсмахер (Dietmar Hutmacher) и его коллеги из Технологического университета Куинсленда (Queensland University of Technology) объясняют, что гидрогелевые «ткани» можно будет заселять раковыми клетками, моделируя таким образом те или иные опухолевые процессы.

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Модель поможет не только проверить эффективность лекарств, но и подобрать химиотерапевтический режим, индивидуально подходящий для каждого пациента. Одновременно можно тестировать сразу несколько препаратов.

Важно и то, что гидрогель можно получать в больших количествах, а стоимость его производства невысока.