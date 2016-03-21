Физические упражнения помогают справиться со психозом

Исследователи из университета Манчестера предложили свой оригинальный способ борьбы с психозом, который точно не испортит пациенту фигуру – физические упражнения, пишет Здоровье.

Подобная методика особенно рекомендована молодым людям, впервые столкнувшимся с психическим расстройством. Ученые считают, что чем раньше человек установит для себя правильный режим тренировки, тем быстрее он войдет в нужный режим и обеспечит себе хорошие шансы на долгосрочное физическое, и психическое здоровье. Новый метод лечения психоза уже протестирован на 31 больном в возрасте 18-35 лет.

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При участии самих пациентов для каждого человека был разработан индивидуальный план занятий. Это еще один важный психологический момент – личный вклад пациента в составлении программы лечения повышает его мотивацию и нацеленность на успех. Об этом свидетельствуют результаты пилотного исследования: участники перевыполнили план тренировок, намеченный учеными, похудели и стали чувствовать себя значительно лучше. Проведенный психологический тест показал, что у них уменьшилась выраженность клинических симптомов заболевания.