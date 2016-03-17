Трудоголикам угрожают сердечно-сосудистые заболевания

Авторы изучили данные почти о 2000 человек старше 18 лет, которые были собраны в период с 1986 по 2011 год, пишет Медпортал. Исследователи по главе с Сэди Конвей (Sadie Conway) проанализировали взаимосвязь между частотой переработок и вероятностью возникновения различных сердечно-сосудистых заболеваний.

Читайте такжеПочему вредно начинать трудовой день очень рано

Оказалось, что у тех, кто часто задерживался на работе и трудился более 45 часов в неделю, заболевания сердца развивались чаще. У 43% участников диагностировали стенокардию, сердечную недостаточность, гипертонию и другие нарушения, включая инфаркт и инсульт.

Подобные исследования проводились и раньше. В 2015 году было показано, что стресс на работе увеличивает вероятность ишемического инсульта на 22%, причем чаще всего инсульт поражал женщин. Среди самых «стрессовых» работ авторы назвали работу няней и официанткой.