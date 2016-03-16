Современному человеку необходим "день морального отдыха" - эксперты

Многие сотрудники берут "день психического здоровья", когда они на самом деле не имеют физической болезни, но требуют короткого перерыва в работе, чтобы отдохнуть морально (такой день предполагается в рабочем законодательстве большинства развитых стран мира. - Ред.), пишет ВВС.

"Тем не менее существует предубеждение, что когда вы берете такой выходной, вы или сачкуете, или имеете действительно серьезные проблемы", - говорит 32-летняя Эми Вейл.

Читайте такжеПочему многие жители городов испытывают проблемы со сном

Хотя многие компании сейчас говорят о необходимости помогать своим сотрудникам найти лучший баланс работы и личной жизни, немало работников до сих пор стесняются попросить дополнительный выходной.

Людям кажется, что они обязательно должны объяснять руководителю, почему хотят взять выходной, и почти никто не желает признаваться, что нуждается в дне для нравственного отдыха. Даже когда вы можете взять выходной, необходимость найти себе замену или подготовить рабочие дела на день вперед, становится препятствием.

Впрочем, специалисты по труду все больше настаивают на необходимости "дня психического здоровья" для измотанных сотрудников. В отличие от праздников или отпуска, которые часто планируют вместе с семьей, дни психического здоровья обычно проводят в одиночестве.

Один такой день вне офиса может помочь снять стресс и вдохновить на новые идеи, как только вы вернетесь к вашему рабочему столу.

"Всего один день отдыха может дать две недели производительного труда, - говорит Мишель Карон, лайфкоуч из Торонто. - Когда мы устаем, наше внимание снижается, и любая задача отнимает вдвое больше времени".

Эми Вейл, как правило, проводит такой персональный день на пляже. Она отключается от интернета и читает журналы. "Чем больше мне приходится разговаривать по телефону, тем больше я хочу отключиться от него в такие дни".

Планируйте заранее

Если вы решаете взять выходной в последнюю минуту, польза от такого дня будет значительно меньше, так как вам будет трудно по-настоящему отключиться от дел. Когда вы заранее договариваетесь с коллегами и руководством, шансов, что вас привлекут к важному проекту или попросят ответить на срочную электронную почту, меньше, советует Мэгги Мисталь, консультант по вопросам карьеры из Нью-Йорка.

Читайте такжеКак работает стресс

Когда вы обращаетесь с просьбой о выходном, лучше говорить прямо. Если работники крупных компаний могут особенно не распространяться о своих планах на выходной, в меньшей и более сплоченной команде лучше быть откровенным и рассказать о необходимости отдохнуть.

Объясните, что выходной необходим вам, чтобы зарядиться энергией и восстановить силы, и что в этот день вы не будете проверять электронную почту.

Спланируйте выходной заблаговременно

"Скажите это уверенно, - советует Мишель Карон, добавляя, что некоторые руководители даже поощряют своих сотрудников делать перерыв. - Руководители понимают, что их подчиненные совершенно истощены".

Когда о выходном вы уже договорились, спланируйте его заранее. Выберите занятия, которые отличаются от вашей ежедневной рутины, и особо не поддавайтесь соблазну решать бытовые дела.

Для некоторых отличным вариантом провести такой день было бы сходить в кино, говорит Сьюзан Бегемана Штайнер, консультант по вопросам эффективности труда из Цюриха, которая работает с топ-менеджерами транснациональных корпораций.

"Не ожидайте, что вы просто посидите дома и найдете, чем заняться", - говорит специалист. Даже то, что вы наметите время обеда и ужина, тоже поможет спланировать день, добавляет женщина.

Никаких комплектующих

Сотрудникам европейских компаний рекомендуют называть такой день "отдыхом от электронных гаджетов", поскольку большинство руководителей в Европе незнакомы с термином "день психического здоровья".

Как бы вы такой выходной не назвали, главное действительно отключиться от интернета и смартфона на 24 часа, говорят эксперты. Если вам необходимо следить за электронной почтой, делайте это не часто. Иначе, вы окажетесь в ситуации, когда вы физически "взяли выходной, но мысленно продолжаете работать, - говорит Мишель Карон. - У вас выходной, но вы будете чувствовать вину".

Читайте такжеЗависимость от телефона - признак эмоциональной нестабильности

Эми Вейл советует включить телефон в "режим полета", в котором вы не будете получать звонки и сообщения, но сможете проверять электронную и голосовую почту. Возможность проверить почту помогает не переживать тем, что вы пропускаете рабочий день.

Преимущества

Результаты такого дня отдыха очевидны: для работников - это повышение производительности труда, а для всей компании - менее уставшие сотрудники.

"Отдыхая, вы также приносите пользу и другим сотрудникам", - добавляет Сьюзан Бегемана Штайнер.

Читайте такжеФизические упражнения помогут избавиться от депрессии

И еще один совет. Вместо того, чтобы ждать, пока вы станете совершенно истощенным, составьте ежегодный график дней отдыха. Мэгги Мисталь рекомендует брать такой выходной раз в квартал или по окончании большого проекта. Обычно это легче сделать в менее напряженный период работы.

Но когда вы планируете дни отдыха заранее, вы можете сказать себе: "В этом году у меня будет четыре свободных дня, в которые я буду отдыхать, не чувствуя вину", - объясняет специалист.