Созданы позвонки из губчатого полимерного материала

Исследовательская группа из Клиники Мейо (Mayo Clinic) вместе с Личун Лю (Lichun Lu) разработала полимерный губчатый материал, который может использоваться для замены удаленных позвонков. В обезвоженном виде материал, основу которого составляет олиго-ПЭГ-фумарат, довольно компактен, пишет Медпортал. Его можно поместить на место, оставшееся после удаления позвонка, после чего губчатый материал начнет впитывать жидкость, присутствующую в организме, и увеличиваться в размерах.

Разработчики утверждают, что новый материал не будет набухать очень быстро – это поможет не повредить здоровые ткани. Кроме того, в его состав можно будет ввести препараты, которые помогут бороться с опухолями более эффективно.

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Ученые проверили работоспособность материала на макете, имитирующем настоящий позвоночник, а кроме того протестировали безопасность «губки» на живых тканях. Следующий этап – проведение экспериментов с трупным материалом, после которого ученые рассчитывают перейти к проведению исследований с участием людей.