Препарат на основе марихуаны оказался эффективен против тяжелой эпилепсии

Об этом говоритсяв пресс-релизе разработчика лекарственного средства – фармкомпании GW Pharmaceuticals, пишет Ремедиум.

Читайте такжеНайден самый эффективный способ отказа от куренияВ III фазе клинических исследований Эпидиолекса (Epidiolex) приняли участие 120 пациентов, из них 61 человек получал Эпидиолекс (ежедневно 20 мг/кг), оставшиеся 59 пациентов вошли в контрольную группу. Средний возраст участников КИ составил 10 лет, при этом около 30% пациентов были младше 6 лет. Вместе с экспериментальным препаратом дети продолжили прием стандартных противосудорожных ЛС.

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Согласно собранным данным, назначение Эпидиолекса способствовало сокращению месячной частоты судорожных приступов на 39%. На фоне плацебо частота приступов упала только на 13%.

Действующим веществом Эпидиолекса (Epidiolex) является очищенный каннабидиол, при этом лекарство не содержит тетрагидроканнабинола - основного психоактивного компонента марихуаны.

По прогнозам аналитиков Thomson Reuters Cortellis, в случае регистрации, годовые продажи Эпидиолекса могут превысить 1,1 млрд долларов к 2021 году.