На западе Украины сегодня ожидаются сильные осадки

13:42, 15 марта 2016
Зарубежные новости
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Ожидаются сильные осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ожидаются сильные осадки / Фото: УНИАН

На западе Украины ожидаются сильные осадки.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Днем 15 марта во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидаются сильные осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, предупреждают синоптики.

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