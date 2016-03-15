На западе Украины сегодня ожидаются сильные осадки
13:42, 15 марта 2016Зарубежные новости
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Ожидаются сильные осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ожидаются сильные осадки / Фото: УНИАН
На западе Украины ожидаются сильные осадки.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Днем 15 марта во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидаются сильные осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, предупреждают синоптики.
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