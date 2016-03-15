На западе Украины сегодня ожидаются сильные осадки

Ожидаются сильные осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

На западе Украины ожидаются сильные осадки. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Днем 15 марта во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидаются сильные осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, предупреждают синоптики.

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