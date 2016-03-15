Учёные США создали новый пластырь для диабетиков

Группа ученых из Северной Каролины создала новый пластырь, который способен самостоятельно вводить в организм инсулин-продуцирующие бета-клетки. Жен Гу (Zhen Gu) и другие исследователи считают, что использование нового пластыря поможет диабетикам отказаться от инъекций инсулина, сообщает Медпортал.

Небольшой пластырь смогут использовать как пациенты, страдающие диабетом 1 типа, так и те, у кого диагностировали диабет 2 типа. Пластырь быстро реагирует на изменение уровня сахара в крови и помогает нормализовать его – действует он в течение 10 часов.

Ранее исследовательская группа уже разработала «умный» пластырь, способный безболезненно осуществлять инъекции инсулина. Однако его использование подходило не всем – с его помощью было невозможно подобрать подходящую дозировку инсулина.

Одним из способов лечения диабета, появившихся в последнее время, является пересадка бета-клеток. Несмотря на то, что некоторые пациенты, прошедшие такую процедуру трансплантации, чувствуют себя хорошо, у других возникли осложнения или отторжение бета-клеток организмом. Пластырь, осуществляющий инъекции бета-клеток, поможет решить проблему отторжения клеток, считают ученые.

В состав пластыря входят микроиглы, соединенные с капсулами, наполненными культуральной средой с находящимися в ней бета-клетками.

Авторы провели эксперименты на мышах. Пластырь позволил быстро нормализовать уровень сахара в крови животных, страдавших диабетом. Два пластыря одновременно работали дольше – в течение 20 часов, однако избыточной дозы инсулина в организм не вводилось.

В ближайшее время ученые планируют протестировать действие своей разработки на людях.