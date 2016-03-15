Найден самый эффективный способ отказа от курения

Курильщики, постепенно снижающие количество выкуриваемых сигарет, имеют меньше шансов избавиться от пагубной привычки по сравнению с теми, кто делает это резко и быстро. К такому выводу пришли британские ученые, авторы статьи в журнале Annals of Internal Medicine, сообщает lenta.ru.

Никола Линдсан-Хоули (Nicola Lindson-Hawley) и ее коллеги привлекли 697 курящих добровольцев, которых разделили на две группы. Им установили один и тот же день избавления от курения, однако представители первой группы просто переставали употреблять сигареты, а второй — готовились к «дню икс», на протяжении двух недель сокращая свое потребление. Все добровольцы имели равный доступ к никотиновым пластырям и жевательной резинке.

После «дня икс» ученые полгода опрашивали добровольцев, насколько успешно идет у них отказ от курения. Кроме того, исследователи измеряли концентрацию моноокиси углерода в дыхании опрошенных (так статус курильщика можно оценить объективным образом).

Читайте такжеКурение вызывает повреждение межпозвоночных дисковВыяснилось, что через четыре недели от табака отказались 49 процентов представителей первой группы. Среди тех, кто постепенно готовился бросить курить, этот показатель составил 39 процентов. Однако ученые предупреждают, что их выводы применимы главным образом к тем, кто хочет отказаться от табака как можно скорее — возможно, людям с другим психологическим настроем будет удобнее избавляться от вредной привычки постепенно.