С какими продуктами сочетается зеленый чай

Всем известны чудесные антиоксидантные свойства зеленого чая. Но при этом не все знают, что его эффект зависит и от пищи, с которой этот чай употребляется, пишет Здоровье.

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Благодаря исследованиям,проведенным на мышах, удалось выяснить, что если смешивать зеленый чай с богатой железом пищей, первый теряет свои антиоксидантные свойства. В норме его основной компонент EGCG является сильнодействующим «выключателем» миелопероксидазы - фермента, который выделяется в белых кровяных клетках во время воспаления. Инактивация миелопероксидазы уменьшает вероятность развития воспалительного процесса в кишечнике. Железо же нейтрализует действие EGCG зеленого чая. Ситуация осложняется тем, что люди, страдающие воспалением кишечника, как правило, испытывают симптомы анемии и нуждаются в дополнительном приеме железа. Какой же выход их ситуации?

Можно употреблять и железо, и зеленый чай, но только не за один прием пищи!