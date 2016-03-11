В Литве учительница заразила туберкулезом 77 школьников

Школьная учительница из литовского города Скуодас заразила туберкулезом 77 своих учеников. Об этом в четверг на заседании Комитета по здравоохранению парламента Литвы рассказал директор Клайпедского центра общественного здоровья Римантас-Йонас Пилипавичюс, пишет ТАСС.

"568 ученикам школы сделали прививку Манту: в 1-4 классах оказалось четыре положительных результата, в 5-8 классах - 73, итого 77 положительных", - сказал Пилипавичюс. По его словам, ранее в этом году у одного из учителей школы диагностировали открытую форму туберкулеза.

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Как заявила вице-министр науки и образования Литвы Наталья Истомина, причиной распространения туберкулеза стало халатное отношение учительницы к своему здоровью. "Учитель не знала, что болеет туберкулезом, но кашляла. На этот кашель обращали внимание окружающие и коллеги. Но к врачам она не обращалась", - сказала она.

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Опасное заболевание у педагога обнаружили лишь тогда, когда в начале этого года двух школьниц госпитализировали с диагнозом туберкулез. После этого весь персонал школы направили на рентген легких. "В тот же день, когда сделали рентген, учительница оказалась в больнице", - рассказала Истомина. Как установили врачи, изменения в легких у учительницы начались еще несколько лет назад, о чем ей было известно.

Мэр Скуодаса Пятрас Пушинскас отметил, что теперь ситуация взята под контроль. "Мы выделили деньги на дезинфекцию. Все члены семей и коллектив школы обследованы", - сказал он.