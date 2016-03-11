Пародонтит может ускорить развитие болезни Альцгеймера

В научном журнале PLOS ONE были опубликованы результаты исследования, проведенного с участием 59 человек с признаками деменции (нарушения работы мозга, которое может иметь следствием ухудшение памяти и способности мыслить), пишет ВВС.

Исследователи считают, что воспаление десен может влиять на ухудшение работы мозга и ускорять процесс развития деменции.

Воспалительные заболевания приводят к увеличению размера иммунных клеток, а именно такое увеличение наблюдается у людей с болезнью Альцгеймера.

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Ученые, однако, отмечают, что, поскольку исследование было проведено с участием лишь 59 человек, окончательные выводы делать преждевременно.

Исследователи из Саутгемптонского университета и Кингс-колледжа в Лондоне провели анализ когнитивных способностей пациентов, а также брали у них анализ крови, чтобы проверить присутствие маркеров воспаления.

В то же время, стоматолог-гигиенист, который не был в курсе результатов когнитивных тестов, проверял состояние полости рта людей.

Из 59 человек, которые приняли участие в исследовании, в 22-х был выявлен серьезный пародонтит. В 37-х заболевания десен было менее выражено. Средний возраст пациентов с пародонтитом был 75 лет, а у людей с более здоровыми деснами - 79.

Почти все (52 из 59) участники исследования были вновь протестированы через полгода.

Результаты указывают, что у людей с пародонтитом темпы снижения когнитивных способностей в шесть раз выше, чем у людей со здоровыми деснами.

Большее количество антител, которые борются с периодонтальными бактериями, приводит к росту количества молекул воспаления в других частях тела, что, в свою очередь, судя по всему, влияет на снижение когнитивных способностей у людей, которые страдают от болезни Альцгеймера.

Профессор Клайв Холмс из Саутгемптонского университета называет результаты исследования весьма интересными, но добавляет, что в нем принимало участие слишком мало людей, чтобы делать окончательные выводы.

Он также замечает, что исследователи учли тот факт, что заболевания десен среди пациентов, страдающих от болезни Альцгеймера, может встречаться чаще, ведь часто они просто не в состоянии должным образом следить за гигиеной ротовой полости.