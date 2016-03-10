Во Вьетнаме родителями двойняшек оказались разные мужчины

Об этом BBC рассказали в местной генетической ассоциации.

По сообщениям, специалисты провели ДНК-тесты двойняшек, когда их семья заметила, что малыши выглядят по-разному.

Такое явление, известное как гетеропатернальная суперфекундация, случается редко, и публично известно лишь несколько таких случаев.

Это происходит, когда яйцеклетки женщины оплодотворяются двумя мужчинами в течение короткого периода времени.

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По словам президента вьетнамской ассоциации генетической профессора Ле Динь Лионга, который провел ДНК-тесты, их результаты - правильны на 100%.

"В мире известно меньше, чем десять случаев рождения двойняшек, имеющих разных родителей. Возможно, существуют и другие случаи, но дети и их родственники или не знают об этом, или не хотят это афишировать", - рассказал он ВВС.

Более подробную информацию о двойняшках он не предоставил, сославшись на конфиденциальность, но отметил, что сообщения СМИ о месте и времени рождения, а также их имена являются неточными.

Во Вьетнаме медиа начали рассказывать об этой истории в начале марта. По информации СМИ, родственники заметили, что один из близнецов на вид заметно отличается от другого, а также от родителей.