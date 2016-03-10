Прием антидепрессантов увеличивает риск отторжения зубных имплантов - медики

Употребление антидепрессантов ведет к нарушениям метаболизма в костной ткани / Фото: УНИАН

Эти препараты назначаются для борьбы с тревожностью и рядом других нарушений, однако их употребление ведет к нарушениям метаболизма в костной ткани, что негативно сказывается на приживаемости зубных имплантов, пишет Медпортал.

К таким выводам пришли ученые во главе с Сулочаной Гурунг (Sulochana Gurung), которые наблюдали за состоянием пациентов, подвергшихся процедуре установки зубных имплантов.

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Оказалось, что почти треть из тех пациентов, у кого было диагностировано отторжение импланта, принимали антидепрессанты. Этот же показатель среди тех, у кого заживление протекало нормально, составил 11%.

Ученые показали, что прием антидепрессантов увеличивал вероятность отторжения зубных имплантов в 4 раза. Кроме того, регулярное длительное употребление этих препаратов может вызывать остеопороз, бруксизм и сухость во рту – все это также негативно сказывается на процессе заживления после установки имплантов.

В ближайшее время авторы планируют проверить полученные ими результаты на более крупной выборке.