Вирус Зика вызывает менингоэнцефалит

У мужчины внезапно поднялась высокая температура и он впал в кому, пишет Медпортал.

Магнитно-резонансная томография и анализ спинномозговой жидкости позволили диагностировать у пациента менингоэнцефалит. Дальнейшее обследование показало, что мужчина был инфицирован вирусом Зика. Через некоторое время состояние мужчины начало улучшаться без какого-либо специфического лечения, а спустя 17 дней после госпитализации он был выписан из интенсивной терапии. Сейчас прошло уже 38 дней и медики уверяют, что пациент совершенно здоров.

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Ранее было высказано предположение, что вирус Зика вызывает микроцефалию, а также подтверждена связь между инфицированием вирусом и развитием синдрома Гийена-Барре.