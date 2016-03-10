Ученые нашли причину частых выкидышей
14:45, 10 марта 2016Зарубежные новости
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Британские ученые утверждают, что причиной частых выкидышей является пониженное число стволовых клеток в эндометрии (внутренняя оболочка тела матки), и будут пытаться разработать способ борьбы с этим явлением.
Одна из ста женщин, которые пытаются забеременеть, страдает частыми или хроническими выкидышами / newsru.co.il
Одна из ста женщин, которые пытаются забеременеть, страдает частыми или хроническими выкидышами (потеря трех и более плодов подряд). Ученые из Уорикского университета в Великобритании пришли к выводу, что нехватка стволовых клеток вызывает ускоренное старение эндометрия, пишут Новости Израиля. Это и приводит к неудачным беременностям.
Группа исследователей, сделавших это открытие, немедленно приступила к поискам методики, которая предотвратит старение эндометрия.
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