Диета с высоким содержанием жиров провоцирует развитие рак
Исследователи из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology) выяснили, почему жирная пища увеличивает вероятность развития колоректального рака.
Они обнаружили, что такой рацион способствует повышению количества стволовых клеток в кишечнике, что и приводит к образованию опухолей, пишет Медпортал.
Для того, чтобы выяснить это, авторы провели эксперимент на мышах, которых в течение длительного времени кормили пищей, содержащей около 60% жира. Обычный рацион животных содержал лишь 20-40% жира.
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Грызуны, получавшие жирную пищу, существенно прибавили в весе. Кроме того, в их кишечнике увеличилось количество кишечных стволовых клеток. Концентрация клеток Панета, выстилающих кишечник изнутри, значительно снизилось.
После этого ученые во главе с Омером Йилмазом (Omer Yilmaz) удалили стволовые клетки из кишечника и продолжили их культивирование в лабораторных условиях. Они выяснили, что важную роль в процессе пролиферации стволовых клеток кишечника играл белок PPAR-дельта, который является важным регулятором метаболизма жирных кислот. Мутация гена, контролирующего экспрессию этого белка, приводила к образованию опухолей.
Таким образом, жирная пища увеличивает число стволовых клеток в кишечнике, в этих клетках часто формируются мутации, все это существенно увеличивает вероятность развития опухолей.
Авторы подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования, которые позволят понять, как влияет рацион с высоким содержанием жиров на процесс формирования опухолей у человека.