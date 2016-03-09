Диета с высоким содержанием жиров провоцирует развитие рак

Они обнаружили, что такой рацион способствует повышению количества стволовых клеток в кишечнике, что и приводит к образованию опухолей, пишет Медпортал.

Для того, чтобы выяснить это, авторы провели эксперимент на мышах, которых в течение длительного времени кормили пищей, содержащей около 60% жира. Обычный рацион животных содержал лишь 20-40% жира.

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Грызуны, получавшие жирную пищу, существенно прибавили в весе. Кроме того, в их кишечнике увеличилось количество кишечных стволовых клеток. Концентрация клеток Панета, выстилающих кишечник изнутри, значительно снизилось.

После этого ученые во главе с Омером Йилмазом (Omer Yilmaz) удалили стволовые клетки из кишечника и продолжили их культивирование в лабораторных условиях. Они выяснили, что важную роль в процессе пролиферации стволовых клеток кишечника играл белок PPAR-дельта, который является важным регулятором метаболизма жирных кислот. Мутация гена, контролирующего экспрессию этого белка, приводила к образованию опухолей.

Таким образом, жирная пища увеличивает число стволовых клеток в кишечнике, в этих клетках часто формируются мутации, все это существенно увеличивает вероятность развития опухолей.

Авторы подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования, которые позволят понять, как влияет рацион с высоким содержанием жиров на процесс формирования опухолей у человека.