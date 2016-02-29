Океаны древней Земли были холодными - учёные

Геобиологи из ЮАР и Норвегии показали, что атмосфера и океан древней Земли были холоднее, чем считалось в предыдущих исследованиях. Статья ученых опубликована в журнале Science Advances, сообщает lenta.ru.

Исследователи обнаружили ледниковые отложения и минералы серы, которые в современном климате Земли присутствуют главным образом на глубине океана в чрезвычайно холодной воде.

Ученые исследовали окаменелые артефакты гидротермальных источников из Южной Африки. Исследованный регион представляет собой участок с осадочными породами, включающими в себя фрагменты древней земной коры.

Таким образом ученым удалось показать, что архейский климат (период от 4 до 2,5 миллиарда лет назад) был холоднее, а предыдущие работы специалистов преувеличивали значение гидротермальных источников в глубинах древних морей и океанов.

Вместо этого, как показало исследование ученых, смешивание горячих жидкостей вблизи термальных источников с холодной водой существенно не повышало общую температуру земных водоемов, которая была примерно такой же, как и в последующие эпохи.