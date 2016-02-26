В США стартовал крупнейший проект по сбору генетической информации

Для участия в пилотном проекте инициативы привлекут 79 тыс. добровольцев, пишет Ремедиум со ссылкой Science.

Первые 79 тыс. волонтеров планируется отобрать уже в этом году, отмечают в Национальных институтах здравоохранения США (NIH). Ожидается, что полное количество участников (1 млн) будет набран к концу 2019 года.

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О планах запустить проект Precision Medicine Initiative президент США Барак Обамазаявил в начале 2015 года. Новая программа подразумевает создание банка генетических данных одного миллиона американцев вне зависимости от их пола, возраста и состояния здоровья. Краткосрочной задачей проекта является получение информации для создания новейших лекарств против рака.

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На реализацию Precision Medicine Initiative в текущем году будет направлено 130 млн долларов, а в следующем – 230 млн. В дальнейшем годовая стоимость проведения исследования возрастет до 330 млн. Аналитики NIH прогнозируют, что в общем на проект будет затрачено более 1 млрд долларов.