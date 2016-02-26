Антидепрессанты могут сократить выраженность когнитивных нарушений

Об этом свидетельствуют результаты небольшого плацебо-контролируемого исследования,проведенного специалистами Университета Джонса Хопкинса, пишет Ремедиум.

Читайте такжеФизиологи научились предотвращать депрессиюПо словам ученых, впервые были получены данные о положительном влиянии селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) на когнитивные способности пациентов с ВИЧ.

В 24-недельных клинических исследованиях было задействовано 45 ВИЧ-положительных больных. На момент старта КИ участники не принимали СИОЗС на протяжении месяца. В зависимости от группы пациенты получали 20 мг пароксетина в день, 100 мг флуконазола дважды в сутки, пароксетин и флуконазол вместе, или плацебо.

Согласно полученным данным, назначение пароксетина улучшало показатели скорости принятия решений и реакции в среднем на 0,15 пунктов по результатам прохождении восьми нейропсихологических тестов. При этом у пациентов, не принимавших пароксетин, когнитивные способности снизились на 0,33 пункта. Авторы работы отмечают, что использование пароксетина также способствовало уменьшению воспалительных процессов.

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ВИЧ-ассоциированные нейрокогнитивные расстройства связаны с воспалительными процессами в головном мозге, которые приводят к нарушениям речи, снижению памяти и скорости принятия решений, а также моторной функции. Около 50% ВИЧ-положительных пациентов, принимающих антиретровирусные препараты, имеют когнитивные нарушения разной степени тяжести.