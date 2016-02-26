Нетерпеливые женщины раньше стареют - ученые
Группа ученых из Государственного университета Сингапура обнаружила, что молодые нетерпеливые женщины быстрее стареют на клеточном уровне, чем более терпеливые представительницы того же пола.
The Economic Times сообщает, что это первое исследование, которое связывает процесс принятие решений, в который входит терпение или нетерпеливость, со старением клеток. Ученые пришли к этому выводу, проведя исследование среди 1.158 здоровых китайских девушек, пишут Новости Израиля.
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Для проверки их уровня терпения исследователи применили известную поведенческую экономическую игру, в рамках которой участнику предлагается выбрать между получением 100 долларов на следующий день или большей суммы, но гораздо позже.
Те участницы, которые предпочли получить деньги сразу, были записаны в менее "терпеливую" группу.
Оказалось, что у женщин "нетерпеливой" группы длина теломеры клетки оказалась меньше, чем у "терпеливых". Напомним, что теломера укорачивается каждый раз, когда стареет клетка. Чем старше клетка и старше человека - чем короче теломеры.
Интересно, что у мужчин не было обнаружено подобной корреляции.