Нетерпеливые женщины раньше стареют - ученые

The Economic Times сообщает, что это первое исследование, которое связывает процесс принятие решений, в который входит терпение или нетерпеливость, со старением клеток. Ученые пришли к этому выводу, проведя исследование среди 1.158 здоровых китайских девушек, пишут Новости Израиля.

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Для проверки их уровня терпения исследователи применили известную поведенческую экономическую игру, в рамках которой участнику предлагается выбрать между получением 100 долларов на следующий день или большей суммы, но гораздо позже.

Те участницы, которые предпочли получить деньги сразу, были записаны в менее "терпеливую" группу.

Оказалось, что у женщин "нетерпеливой" группы длина теломеры клетки оказалась меньше, чем у "терпеливых". Напомним, что теломера укорачивается каждый раз, когда стареет клетка. Чем старше клетка и старше человека - чем короче теломеры.

Интересно, что у мужчин не было обнаружено подобной корреляции.