Батончики Mars и Snickers отзовут из 55 стран
Этот шаг вызван тем, что в одном из кондитерских изделий обнаружили пластик.
Американская кондитерская фирма Mars отзывает свои батончики Mars и Snickers в 55 странах, пишет ВВС со ссылкой на агентство AP.
Этот шаг вызван тем, что в одном из кондитерских изделий обнаружили пластик.
Сначала отзыв касался Германии, но впоследствии Роэль Говерс, представитель Mars в Нидерландах, заявил, что оно коснется 55 стран.
Среди других продуктов, которые пришлось отозвать, - Milky Way и шоколадные коллекции Celebrations.
Речь идет о батончиках, срок годности которых истекает между 19 июня 2016 года и 8 января 2017 года.
Они были изготовлены в Нидерландах.
Американская компания не сообщает, сколько именно изделий отзовут и сколько это ей будет стоить.
Полный перечень продуктов можно найти на сайте компании www.mars.de, но во вторник после обеда зайти на сайт проблематично.