Терпение продлевает жизнь, показало исследование

В частности, быть терпеливыми стоит женщинам. Специалисты из Национального университета Сингапура обнаружили: нетерпеливые представительницы прекрасного пола стареют быстрее. В исследовании приняли участие 1158 здоровых студентов из Китая. Участникам предлагали на выбор два варианта, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Economic Times.

Итак, добровольцы могли немедленно получить 100 долларов или подождать и стать обладателями более крупного вознаграждения. Те, кто предпочитал сразу забрать награду, были признаны нетерпеливыми. Также ученые измерили у участников длину теломеров, расположенных на концах хромосом. От длины теломеров зависит продолжительность жизни и риск различных заболеваний.

Теломеры укорачиваются каждый раз, когда клетка делится. Следовательно, у молодых людей они длиннее, чем у пожилых. Исследователи учли ряд факторов, которые могли повлиять на результаты. Исследование показало: у нетерпеливых женщин теломеры лейкоцитов оказались короче. А у мужчин такой связи ученые не обнаружили.