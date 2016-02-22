Курение "травки" может привести к алкоголизму - ученые

По данным нового исследования, люди, употребляющие марихуану, в пять раз более склонны к проблемам с алкоголем. Кроме того, конопля значительно увеличивает вероятность продолжительного употребления спиртного. Ученые проанализировали данные 27461 взрослого, не злоупотреблявшего алкоголем, передает meddaily.ru со ссылкой на Science World Report.

Читайте такжеУчёные установили, что курение "травки" разрушает структуру мозгаАнализ показал: у участников, впервые попробовавших марихуану и продолжавших ее использовать в течение трех лет (23%), оказался в 5 раз повышен риск алкогольной зависимости по сравнению с теми, кто не курил коноплю вообще (5%). Ученые считают, что необходимо дальнейшее изучение проблемы. Если выводы подтвердятся, возможно, специалистам удастся защитить некоторых людей от расстройств, вызванных употреблением алкоголя.

Читайте такжеКурение "травки" влияет на мужскую психику сильнее, чем на женскуюКстати, при использовании марихуаны до 16 лет мозг человека начинает развиваться неправильно. А курение конопли в возрасте старше 16 лет ускоряет процесс старения мозга. К такому выводу пришли ученые из Техасского университета.