Курение вызывает повреждение межпозвоночных дисков в шейной области. Известно, что с возрастом межпозвонковые диски становятся менее прочными и более хрупкими, пишет Медпортал. Для того, чтобы выяснить, как влияет курение на состояние позвоночника, группа ученых из Университета Эмори (Emory University) изучила результаты компьютерной томографии 182 человек.

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Авторы по главе с Митчелом Левиттом (Mitchel Leavitt) обнаружили, что дегенерация межпозвоночных дисков была гораздо сильнее выражена у курильщиков, чем у тех, кто не курил. Исследователи считают, что курение влияет на состояние сосудов, питающих межпозвоночные диски.

В предыдущем исследовании уже была показана взаимосвязь между курением и болями в пояснице. Теперь же ученые выяснили, что именно курение может быть одной из причин, приводящим к болям в шее.

Авторы планируют выяснить, как на боли в шее влияют другие факторы, например, диета, употребление алкоголя или лишний вес.