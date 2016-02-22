В США одобрен новый препарат для лечения эпилепсии
10:18, 22 февраля 2016Зарубежные новости
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Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) разрешила применение бриварацетама (brivaracetam) в качестве дополнительного лекарственного средства при терапии парциальных приступов эпилепсии среди пациентов старше 16 лет.
В США одобрен новый препарат для лечения эпилепсии / guardianlv.com
Эффктивность бриварацетама оценивалась в клинических исследованиях, прошедших при участии 1550 пациентов, пишет Ремедиум. Согласно полученным данным, добавление бривацетама к стандартной терапии способствовало снижению частоты парциальных приступов. Наиболее частыми побочными эффектами приема нового ЛС были сонливость, головокружение, усталость и тошнота.
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Препарат, разработанный компанией UCB, появится на рынке под торговым наименованием Briviact, говорится в официальном пресс-релизе FDA.
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