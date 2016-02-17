Что влияет на выработку гормона удовольствия
Серотонин – гормон удовольствия, который вырабатывается, когда мы уплетаем шоколад, конфету или пирожное.
А ведь удовольствие чревато последствиями, прежде всего лишними килограммами и нежелательными складочками, пишет Медицина. Что же делать? Прежде всего, рассмотреть предложенные альтернативы сладкому.
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Откажитесь от алкоголя, даже незначительные дозы спиртных напитков, способны в несколько раз увеличивать аппетит.
Займитесь каким-нибудь видом спорта, при этом выполняйте умеренные упражнения по 60 минут каждый день.
Отдавайте предпочтение пешим прогулкам, а не передвижению на общественном транспорте.
Ночной сон должен быть не менее 7 часов.
А самое главное, в наше такое трудное и напряженное время, относитесь ко всему с оптимизмом и улыбкой, и тогда все у Вас будет хорошо.