Что влияет на выработку гормона удовольствия

А ведь удовольствие чревато последствиями, прежде всего лишними килограммами и нежелательными складочками, пишет Медицина. Что же делать? Прежде всего, рассмотреть предложенные альтернативы сладкому.

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Откажитесь от алкоголя, даже незначительные дозы спиртных напитков, способны в несколько раз увеличивать аппетит.

Займитесь каким-нибудь видом спорта, при этом выполняйте умеренные упражнения по 60 минут каждый день.

Отдавайте предпочтение пешим прогулкам, а не передвижению на общественном транспорте.

Ночной сон должен быть не менее 7 часов.

А самое главное, в наше такое трудное и напряженное время, относитесь ко всему с оптимизмом и улыбкой, и тогда все у Вас будет хорошо.