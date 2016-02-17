Ученые научились отличать вирус от бактерии по реакции организма



Методику для различения бактериальных и вирусных заболеваний создали исследователи из Университета Дьюка в городе Дарем (Англия). Отчет опубликован в медицинском научном издании Science Translational Medicine, пишет med2.ru.

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Каждый тип заболевания имеет свой «генный отпечаток», то есть определенный набор изменений в генах в ответ на появление возбудителя болезни. Ученые исследовали образцы крови у пациентов с инфекционными и вирусными заболеваниями и сравнивали их с образцами крови здоровых людей из контрольной группы. Делалось это с помощью микрочипов.

Полученные в результате «генные отпечатки» позволят разработать методику экспресс-анализа респираторных заболеваний. Точность диагностики существенно превышает возможности имеющихся методик анализа крови. Теперь у врачей будет инструмент, чтобы четко определять те болезни, при которых целесообразно назначение антибиотиков.

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Пока около 75% больных с респираторными заболеваниями принимают ненужные им антибиотики, поскольку болезнь вызвана вирусом. Их избыточное употребление вызывает дополнительные риски для здоровья.