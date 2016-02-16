Физиологи научились предотвращать депрессию

Результаты исследований авторы опубликовали в журнале Nature Neuroscience, а кратко о них сообщаетсяна сайте Университета Макгилла, пишет lenta.ru.

В своей работе ученые пришли к двум выводам. Во-первых, ученые на примере имитации стрессовых ситуаций у животных показали, что увеличение активности дофаминергических нейронов соответствует депрессии. Во-вторых, другой тип нейронов (норадренергических) контролирует первые.

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У первого типа нейронов основным нейротрансмиттером (веществом, при помощи которого осуществляется передача электрического импульса) выступает дофамин, а у вторых — норадреналин. Этот белок принимает участие в эмоциональной регуляции, сне и расстройствах настроения.

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Дофаминергические нейроны находятся в вентральной области покрышки (области головного мозга). Норадренергические нейроны расположены в голубом пятне коры головного мозга. При помощи их регулирования можно управлять восприимчивостью к стрессам и депрессией.

К своим выводам ученые пришли, совместив фармакологический, генетический и оптогенетический (активацию нейронов при помощи светового луча) методы исследований. Ученые полагают, что исследование откроет большие возможности для разработки эффективных средств для предупреждения депрессии.