Препараты от изжоги повышают риск развития деменции

Они проанализировали данные о 73679 пациентах, собранные в период с 2004 по 2011 год, пишет Медпортал. Прием ингибиторов протонной помпы увеличивал вероятность развития деменции на 44%. Эти данные подтверждаются результатами экспериментов на мышах – у животных, получавших ингибиторы протонной помпы, в головном мозге возрастало количество бета-амилоидных бляшек, что является одним из симптомов деменции.

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Ранее уже было показано, что ингибиторы протонной помпы увеличивают вероятность возникновения заболеваний почек и сердца, а также приводят к дефициту витамина B12. Авторы исследования объясняют, что пациенты не должны прекращать прием лекарств от изжоги, однако им необходимо представлять информацию о возможных рисках.