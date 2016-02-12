Сотрясение мозга в три раза повышает риск суицида - ученые

Американские ученые продемонстрировали, каким образом можно восстановить синапсы между нейронами головного мозга при неврологических заболеваниях и травмах, что позволит укрепить состояние памяти при болезни Альцгеймера, пишет med2.ru.

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Он и его коллеги проанализировали данные о людях, перенесших сотрясение мозга. Повреждения не были серьезными и никому из больных не требовалась госпитализация. Ученые наблюдали за участниками исследования (всего их было около 230 тысяч) с 1992 по 2002 год. Ранее такие эксперименты уже проводились, однако их участниками были военные или профессиональные спортсмены. В данном исследовании принимали участие люди, чья деятельность не была связана со спортом или армией.

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Авторы выяснили, что риск самоубийств среди тех, кто перенес сотрясение мозга, был в 3 раза выше, чем в среднем в популяции. Склонность к суициду была выше у тех, кто получил сотрясение мозга в выходной день.

Исследователи объясняют, что после сотрясения мозга у людей чаще развивались нарушения сна и депрессия. Эти факторы относятся к факторам риска, увеличивающим вероятность суицида.

Авторы подчеркивают, что полученные ими результаты не указывают на то, что сотрясение мозга ведет к самоубийству, однако они отмечают, что информация о существовании такой взаимосвязи должна быть доступна как врачам, так и пациентам.