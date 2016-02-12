Прием парацетамола при беременности повышает риск развития астмы у детей

Об этом сообщила исследовательская группа под руководством Марии Магнус (MariaMagnus) из Норвежского института общественного здоровья (Norwegian Institute of Public Health), пишет Медпортал. Исследователи подчеркнули, что парацетамол является одним из наиболее популярных препаратов, используемых будущими мамами.

Авторы проанализировали данные о здоровье 114,5 тысяч детей. Они выяснили, у скольких из них была диагностирована астма в возрасте между 3 и 7 годами, а также принимали ли их матери парацетамол во время беременности. Чаще всего будущие мамы употребляли это лекарство при лечении гриппа, избавления от болей и для снижения высокой температуры.

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Оказалось, что прием парацетамола во время беременности существенно повышал вероятность развития астмы – в группе риска оказались трехлетние дети, чьи матери при вынашивании неоднократно употребляли препарат.

Исследователи подчеркивают, что им удалось показать взаимосвязь между использованием парацетамола и развитием астмы, а причины, по которым женщинам приходилось принимать препарат, на риск развития заболевания не влияли.