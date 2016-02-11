Метформин поможет восстановиться после инфаркта

Ученые из Университета Ньюкасла (Newcastle University) и некоторых других исследовательских заведений показали, что метформин, нередко назначаемый диабетикам, поможет предотвратить возникновение заболеваний сердечно-сосудистой системы, пишет Медпортал.

Используя стволовые клетки пуповинной крови, а также клетки самой пуповины, ученые создали модель для изучения инфаркта в лабораторных условиях. Они выяснили, что у диабетиков новые кровеносные сосуды образуются медленнее, чем у здоровых людей.

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Йоланта Вивер (Jolanta Weaver) и ее коллеги обнаружили, что метформин стимулирует образование новых кровеносных сосудов после инфаркта, что важно для восстановления после сердечного приступа. Оказалось, что препарат влияет на работу некоторых генов, участвующих в ангиогенезе.

Полученные данные свидетельствуют о том, что метформин не только улучшает состояние диабетиков, но и позволяет им быстрее восстанавливаться после инфаркта. В ближайшее время авторы надеются проверить действие антидиабетического препарата и в клинике.